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Новости погоды

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Красноярский край: по ночам заморозки, а днем рекордно тепло

ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 9 сентября

  В минувшее воскресенье большая часть Красноярского края находилась под присмотром антициклона. Днем при солнечной погоде и слабом ветре воздух заметно прогревается, и среднесуточная температура 8 сентября превысила многолетние значения на 2-4 градуса. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы в Игарке обновились инструментальные наблюдения за погодой. Новый абсолютный максимум для этого дня теперь составляет +20.5, что выше предыдущего на 0.8 градуса, продержавшегося с 1943 года.

Если днем воздух интенсивно прогревается, то в условиях антициклона в ночные и ранние утренние часы выхолаживается. В ночь на понедельник 9 сентября в центральных и южных районах Красноярского края были зарегистрированы заморозки до -2 градусов, а в Хакасии и вовсе ударил небольшой морозец до -5.

Во вторник центральные и южные районы Красноярского края окажутся в зоне атмосферного фронта с волнами, который местами и прольет дожди разной интенсивности и продолжительности, в отдельных районах юга и Хакасии они могут быть сильные, порывы ветра достигнут 14-15 м/с. С увеличением облачности в ночные часы вероятность заморозков сойдет на нет, и лишь в центральных районах местами еще до -1 градуса, но и днем станет прохладнее. / meteonovosti.ru /
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