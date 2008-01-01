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Новости погоды

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На Таймыре снег, дождь и сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 13:25 Понедельник, 9 сентября

  В начале новой недели полуостров Таймыр оказался во власти циклона, который в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края и сеет осадками в виде снега и дождя, ветер разгоняется до 15-20 м/с.

Во вторник, циклон продвигаясь к северо-востоку вдоль западного побережья Таймыра, продолжит сыпать снегом вперемежку с дождем при ветре до 20 м/с, во влажном воздухе в отдельных районах сформируются густые туманы. В тылу уходящего циклона, в городском поселении Диксон в течение суток температура понизится до -3..-8 градусов, в Хатанге при юго-западном ветре ночью слегка подморозит до -1, днем температура повысится до +1..+6 градусов. / meteonovosti.ru /
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