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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:12 Вторник, 10 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на западной периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве ожидается 23..25, по области 21..26 градусов. Ветер переменный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 758 мм рт ст.



В Москве и области сохраняются благоприятные для большинства как метеозависимых, так и практически здоровых людей погодные условия.



Несмотря на то, что фон атмосферного давления остается повышенным уже довольно длительное время, метеочувствительные люди с сердечно- сосудистыми заболеваниями по-прежнему находятся в группе риска. Чаще всего недомогание, симптомы ухудшения самочувствия, "скачки" артериального давления, иногда до кризового течения, с головными болями и болями в области сердца, наблюдаются у лиц с артериальной гипертонией, нейроциркуляторной астенией.



Профилактика состоит в соблюдении рекомендаций врача, прием лекарственных средств, нормализующих артериальное давление, стараться соблюдать режим труда и отдыха, полезны спокойные, не нагрузочные прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 10 сентября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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