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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:41 Вторник, 10 сентября



По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность с 30 августа по 9 сентября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа - 2 сентября зарегистрирована геомагнитная буря, а 5 и 6 сентября - отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 10 по 18 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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