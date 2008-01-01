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Штормовой циклон добрался до Камчатки



ИА "Метеоновости" / 11:28 Вторник, 10 сентября



На Камчатке хозяйничал обширный циклон, бывший тропический шторм "Линлин". Вихрь заметно ослабел и заполнился, утратил былую силу. Но, тем не менее, досталось от этого вихря и Хабаровскому краю (где и так очень сложная паводковая ситуация), и Сахалинской области. Прошел сильный дождь, гремели грозы, ветер в порывах достигал штормовой силы. К Камчатке циклон приблизился 9 сентября. Дождь начался во второй половине дня и продолжался ночью 10 сентября. Количество выпавших осадков достигло 30 мм, а ветер в прибрежной зоне усиливался в порывах до 31 м/с.



11 сентября циклон переместится к северо-востоку, в акваторию Берингова моря. На Камчатке пройдут небольшие, в северных районах местами умеренные дожди, на побережье ветер в порывах будет усиливаться до 15-20 м/с. Температура воздуха днем в южных районах 14..19 градусов, при облачности 9..14; в северных районах 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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