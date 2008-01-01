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В Крыму тепло, но ветрено



ИА "Метеоновости" / 12:45 Вторник, 10 сентября



сезон в Крыму в самом разгаре, погода очень хороша для пляжного отдыха: днем тепло и солнечно, да и ночи еще не холодные. Вода в море тоже очень комфортной температуры: 22..24 градуса. Но в отдельных районах полуострова отдых омрачается порывистым ветром. Из-за ветра кажется, что на улице гораздо прохладнее, чем на самом деле. Да волны ветер поднимает довольно высокие. А это уже представляет опасность не только для отдыхающих, но и для судов.



В Крыму погодные условия определяются обширным антициклоном. Облаков и осадков здесь нет, но из-за особенностей рельефа, здесь нередки ветры, схожие с новороссийской борой. В минувший день, 9 сентября, ветер на побережье усиливался до 20-25 м/с. Ветреными будут и последующие дни.



11 августа в Крыму ожидается малооблачная погода без осадков, местами ветер в порывах будет усиливаться до 20-25 м/с, ночью 12..17 градусов, на побережье 18..22, днем 24..29, в горах 17..22 градуса.



12 и 13 августа характер погоды существенно не изменится, ветер немного ослабеет, до 15-20 м/с в порывах. Днем по-прежнему тепло, 24..29 градусов.



Не будет осадков и 14 августа. Порывы ветра 10-15 м/с, днем 25..30 градусов.



15 сентября погода начнет портиться - подойдет циклонический вихрь. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, прогремят грозы, ветер в порывах 10-15 м/с, и станет прохладнее. Ночью 11..16 градусов, днем 21..26, в горах 14..19. / meteonovosti.ru /



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