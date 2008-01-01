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Новости погоды

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В Иркутской области по ночам подмораживает

ИА "Метеоновости" / 13:26 Вторник, 10 сентября

  Иркутская область оказалась в обширном антициклоне. Днем здесь довольно тепло, а ночью воздух остывает до заморозков. Так, под утро 10 сентября в отдельных районах Иркутской области отмечались заморозки до -2 градусов. 11 сентября погода в регионе останется под присмотром антициклона, но в южных и юго-западных регионах существенные коррективы внесут атмосферные фронты: пройдут дожди различной интенсивности, местами сильные дожди, ветер в порывах будет усиливаться до 11-16 м/с, ночью термометры покажут 5..10 градусов, при прояснении ожидаются заморозки до -3 градусов. Днем 12..17, при облачной погоде до +7 градусов. / meteonovosti.ru /
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