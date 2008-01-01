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На севере и в центре России растет пожарная опасность



ИА "Метеоновости" / 13:50 Вторник, 10 сентября



Обширный антициклон поддерживает сухую и очень теплую погоду на большей части ЕТР. Температура превышает привычные показатели на 2-4 градуса, а в Коми и на 6 градусов. Днем воздух прогревается до 21..26 градусов, в северо-западных областях были даже перекрыты многолетние температурные максимумы. В ближайшие дни существенных осадков не ожидается, так как антициклон задержится над европейской территорией. Пожарная опасность в Мурманской, на востоке Архангельской областей, а также в Коми и на большей части Центрального округа возрастет до 4, а местами до 5 (максимального) класса. / meteonovosti.ru /



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