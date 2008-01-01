Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Хабаровском крае снова дожди и порывистый ветер

ИА "Метеоновости" / 14:20 Вторник, 10 сентября

  Бывший тропический шторм "Линлин" по-прежнему напоминает о себе. Несмотря на то, что уже 9 сентября этот вихрь кружил над югом Камчатки, влияние его распространялось и на Сахалинскую область, и на Хабаровский край. Досталось даже Амурской области. Но хозяйничал здесь не циклон, а его активные атмосферные фронты. Дожди и ветер на пути их следования были довольно сильными. В Хабаровском крае 9 и ночью 10 сентября во время грозового дождя выпало до 18 мм небесной влаги, а ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с.

11 сентября атмосферное давление на юге Дальнего Востока подрастет, сюда распространится антициклон. При переменной облачности местами будут приниматься небольшие дожди, в северных районах осадков не ожидается. Температура воздуха днем 18..23 градуса, при облачности 13..18, в северных районах прохладнее, 16..21, местами 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+22
Ср.
11 сен.
+24
Чт.
12 сен.
+23
Пт.
13 сен.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ираншехр		 -4
Тянь-Шань

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Горонтало

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100