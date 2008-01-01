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В Хабаровском крае снова дожди и порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 14:20 Вторник, 10 сентября



Бывший тропический шторм "Линлин" по-прежнему напоминает о себе. Несмотря на то, что уже 9 сентября этот вихрь кружил над югом Камчатки, влияние его распространялось и на Сахалинскую область, и на Хабаровский край. Досталось даже Амурской области. Но хозяйничал здесь не циклон, а его активные атмосферные фронты. Дожди и ветер на пути их следования были довольно сильными. В Хабаровском крае 9 и ночью 10 сентября во время грозового дождя выпало до 18 мм небесной влаги, а ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с.



11 сентября атмосферное давление на юге Дальнего Востока подрастет, сюда распространится антициклон. При переменной облачности местами будут приниматься небольшие дожди, в северных районах осадков не ожидается. Температура воздуха днем 18..23 градуса, при облачности 13..18, в северных районах прохладнее, 16..21, местами 11..16 градусов. / meteonovosti.ru /



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