Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
10 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура на северо-западе ЕТР бьет рекорды

ИА "Метеоновости" / 14:32 Вторник, 10 сентября

  На европейской территории России хозяйничает обширный антициклон. Именно с ним в большинстве областей связана солнечная и не по сезону теплая погода. Во Псковской области 9 сентября были перекрыты очередные температурные максимумы. До 25,6 градуса прогрелся воздух во Пскове. В прошлом, 2018 году, было 24,5 градуса, что тоже считалось рекордом. В Пушкинских Горах термометры показали 25,9 градуса, лишь на 0,1 градуса выше, чем в 1972 году. В Великих Луках было еще теплее, 27,4 градуса. Предыдущий рекорд, 27 градусов, держался с 1883 года. Теплый воздух не обошел стороной и Белоруссию. В Барановичах воздух прогрелся до 26,7 градуса, а в Гомеле до 28,8 градуса.

Тепло задержится на ЕТР еще пару-тройку дней, а потом осень возьмет свое. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+22
Ср.
11 сен.
+24
Чт.
12 сен.
+23
Пт.
13 сен.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ираншехр		 -4
Тянь-Шань

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Горонтало

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100