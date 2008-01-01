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Температура на северо-западе ЕТР бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 14:32 Вторник, 10 сентября



На европейской территории России хозяйничает обширный антициклон. Именно с ним в большинстве областей связана солнечная и не по сезону теплая погода. Во Псковской области 9 сентября были перекрыты очередные температурные максимумы. До 25,6 градуса прогрелся воздух во Пскове. В прошлом, 2018 году, было 24,5 градуса, что тоже считалось рекордом. В Пушкинских Горах термометры показали 25,9 градуса, лишь на 0,1 градуса выше, чем в 1972 году. В Великих Луках было еще теплее, 27,4 градуса. Предыдущий рекорд, 27 градусов, держался с 1883 года. Теплый воздух не обошел стороной и Белоруссию. В Барановичах воздух прогрелся до 26,7 градуса, а в Гомеле до 28,8 градуса.



Тепло задержится на ЕТР еще пару-тройку дней, а потом осень возьмет свое. / meteonovosti.ru /



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