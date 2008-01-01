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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Среда, 11 сентября

  Западная периферия антициклона продолжает удерживать в Москве и области солнечную и очень теплую погоду. Среднесуточная температура воздуха по-прежнему выше нормы на 5 градусов. Максимальная температура воздуха в столице 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется высоким, существенно не изменится и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность около 40%.

Основным неблагоприятным фактором в Москве и области остается повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия могут отреагировать люди, склонные к спастическим реакциям, с неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов, частыми приступами мигрени и другими заболеваниями. Чтобы избежать осложнений, специалисты рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, своевременный прием лекарств, рекомендованных врачом, если позволяет самочувствие - прогулки на свежем воздухе.

Для остальных людей погода индифферентная, с ровным суточным ходом метеопараметров. / meteonovosti.ru /
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