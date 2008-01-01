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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 11 сентября

  По данным Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН), солнечная активность с 31 августа по 10 сентября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа - 2 сентября зарегистрирована геомагнитная буря, а 5 и 6 сентября - отдельные возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 11 по 19 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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