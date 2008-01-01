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В Забайкалье рвется арктический воздух



ИА "Метеоновости" / 11:28 Среда, 11 сентября



Еще накануне Забайкалье находилось на западной периферии антициклона, погода была теплой, среднесуточная температура превышала на 4-6, а местами и более градусов, но до рекордных значений дело не дошло.



Но уже сегодня с юго-запада подойдет циклон, за которым шлейфом тянется атмосферный фронт с волнами. В южной половине Забайкальского края начнутся дожди, которые перейдут в разряд сильных, в юго-западных районах они будут чередоваться с мокрым снегом, прогремят грозы, ливни, местами град, северо-западный ветер окрепнет в порывах до штормового.



В четверг в тылу уходящего циклона на северо-восток, в Забайкалье сохранится ненастная погода с дождями, местами сильными, в отдельных районах с мокрым снегом, ветер усилится в порывах 16-19 м/с. В Бурятии, за холодным участком фронта, температура понизится ночью местами до -3, днем около 15 градусов. Забайкальский край останется в теплом воздухе, после полудня до +24 градусов.



В последний рабочий день этой недели и в субботу продолжится вторжение арктического воздуха, которое будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега, разной интенсивности и продолжительности при ветре в порывах до 15 м/с. По ночам морозец местами окрепнет до -5 градусов, днем не выше 17..18 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на 5-7 и более градусов. Возможно установление временного снежного покрова, на перевалах автодорог гололедица, снежный накат. / meteonovosti.ru /



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