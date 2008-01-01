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На юг Курильской гряды заглянуло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 12:02 Среда, 11 сентября



Во вторник гребень антициклона. уроженца Китая, через Приморский край и юг Сахалина добрался до юга Курильской гряды. При ясной, солнечной погоде среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 2-4 градуса, а в Южно-Курильске и вовсе на 5-6. В результате в городе был установлен новый абсолютный максимум температуры для 10 сентября +27.3, что выше предыдущего на 3 градуса восьмилетней давности.



В предстоящие сутки через юг Японии в Тихий океан переместится циклон, оставляя в своем тылу юг Курильской гряды. Пройдут небольшие и умеренные дожди, северо-восточный ветер со скоростью 11-16 м/с будет затягивать прохладный воздух, температура днем понизится до 12..17 градусов. / meteonovosti.ru /



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