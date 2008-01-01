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Средиземноморские курорты манят теплом и солнцем



ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 11 сентября







Страны Пиренейского полуострова - Испания и Португалия - в течение предстоящей недели будут находиться на южной периферии азорского антициклона. Осадков не ожидается, лишь в Испании в отдельные дни могут собраться непродолжительные дожди, преобладающая температура днем 22..27, в Португалии до 32..34 градусов. Большую часть Франции тоже будет опекать антициклон, но Средиземноморское побережье окажется под влиянием атмосферного фронта, который в отдельные дни и будет орошать дождями кратковременного характера, днем умеренно тепло, 20..25 градусов.



В Италии тоже не исключены непродолжительные дожди, но местами и при температуре днем 24..29 градусов, что в пределах многолетних значений.



А вот тем, кто предпочтет Балканский полуостров, отдых может "подмочить" наступающий циклон из Малой Азии и в течение недели возможны дожди. В четверг, в странах бывшей Югославии, после полудня 27..32, в последующие пять дней на 3-5 градусов станет прохладнее. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2 градуса.



В Греции и Турции малооблачно и без осадков. В Греции в течение недели воздух будет прогреваться до 29..35 градусов. На большей части Турции в четверг 24..29, в последующем до +31 градуса, в Анталии до 34..36 градусов.



В Болгарии, на побережье Черного моря, бархатный сезон, в отдельные дни местами могут перепадать небольшие дожди, но температура вполне комфортная 20..25 градусов.



Преобладающая температура воды в Средиземном море 27-28 градусов, у побережья Португалии 23, Испании 24, Франции 20 градусов, у побережья Дубровника 26, в Варне, на Черноморском побережье, 24 градуса.



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