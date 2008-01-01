Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
11 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Средиземноморские курорты манят теплом и солнцем

ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 11 сентября

  Сентябрь уже осенний месяц на побережье Средиземного моря и даже в самых жарких странах летний зной начинает спадать, но вода остается теплой. Поэтому первая половина сентября хороша для пляжного отдыха.

Страны Пиренейского полуострова - Испания и Португалия - в течение предстоящей недели будут находиться на южной периферии азорского антициклона. Осадков не ожидается, лишь в Испании в отдельные дни могут собраться непродолжительные дожди, преобладающая температура днем 22..27, в Португалии до 32..34 градусов. Большую часть Франции тоже будет опекать антициклон, но Средиземноморское побережье окажется под влиянием атмосферного фронта, который в отдельные дни и будет орошать дождями кратковременного характера, днем умеренно тепло, 20..25 градусов.

В Италии тоже не исключены непродолжительные дожди, но местами и при температуре днем 24..29 градусов, что в пределах многолетних значений.

А вот тем, кто предпочтет Балканский полуостров, отдых может "подмочить" наступающий циклон из Малой Азии и в течение недели возможны дожди. В четверг, в странах бывшей Югославии, после полудня 27..32, в последующие пять дней на 3-5 градусов станет прохладнее. Тем не менее, среднесуточная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2 градуса.

В Греции и Турции малооблачно и без осадков. В Греции в течение недели воздух будет прогреваться до 29..35 градусов. На большей части Турции в четверг 24..29, в последующем до +31 градуса, в Анталии до 34..36 градусов.

В Болгарии, на побережье Черного моря, бархатный сезон, в отдельные дни местами могут перепадать небольшие дожди, но температура вполне комфортная 20..25 градусов.

Преобладающая температура воды в Средиземном море 27-28 градусов, у побережья Португалии 23, Испании 24, Франции 20 градусов, у побережья Дубровника 26, в Варне, на Черноморском побережье, 24 градуса.

 / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+26
Ср.
11 сен.
+24
Чт.
12 сен.
+23
Пт.
13 сен.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ираншехр		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Болу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100