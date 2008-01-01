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На Чукотке дожди и штормовой ветер



ИА "Метеоновости" / 13:17 Среда, 11 сентября



Циклон, который накануне отметился почти что, ураганным ветром, до 31 м/с, на юге Камчатского края, вышел на акваторию Берингова моря и начал оказывать влияние на погоду восточного побережья Чукотки. Сейчас идут слабые ливневые дожди, ветер усиливается в порывах до 14 м/с.



В четверг, по мере продвижения циклона по Берингову морю, он углубится, давление в центре понизится с 990 до 970 гПа. Небо затянут плотные облака. зарядит дождь, во влажном воздухе сформируются туманы, которые и накроют побережье, ветер усилится в порывах до 18 м/с, на восточном побережье 18-23 м/с с порывами до 28 м/с, но будет в течение суток 5..10, днем местами 10..15 градусов.



В последующие пару дней на Чукотке сохранится дождливая погода, в пятницу на восточном побережье штормовой ветер 23-28 м/с. На западе, в тылу циклона, уходящего к Северной Америке, ночью подморозит до -5..-10 градусов, да и днем станет холоднее, 0..+5, местами не выше +12 градусов. / meteonovosti.ru /



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