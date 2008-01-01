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Новости погоды

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Рекордно высокие температуры Европейской России

ИА "Метеоновости" / 13:48 Среда, 11 сентября

  Большая часть Европейской территории по-прежнему остается под опекой обширного антициклона, центр которого в среду располагается над Средней Волгой. Солнце одаривает августовским теплом, и среднесуточная температура все еще выше многолетних значений на 2-4 градуса. Больше всего тепла досталось северу и северо-западу, где и обновились абсолютные максимумы температуры 10 сентября.

В Мурманской области, в Краснощелье, обновился рекорд шестилетней давности, в 2013 году было +18.8, нынешний +19.1. В Каргополе, что находится в Архангельской области, новый абсолютный максимум температуры для 10 сентября теперь 22.4, что выше прежнего на 0.6 градуса, продержавшегося с 1992 года. В Вологде тоже обновился рекорд, новый +23.1, предыдущий 22.5 зафиксированный 10 лет тому назад. В населенном пункте Вытегра (Вологодская область) воздух разогревался до +23.7, что выше прежнего на 0.9 градуса почти сорокалетней давности.

Обновились инструментальные наблюдения и в Ленинградской области: в Выборге новый рекорд +25.2, предыдущий +21.6 наблюдался в 1955 году, в Тихвине +27, прежний +24.4 отмечен в 1972 году. В числе рекордсменов и Псковская область, в Великих Луках новый абсолютный максимум +26.2, что выше предыдущего на 0.4 градуса, продержавшегося с 1972 года.

Рекордное тепло зафиксировано и в центральных областях России. В Рыбинске (Ярославская область) 10 сентября воздух прогревался до +24.4, что выше предыдущего всего лишь на 0.1 градуса за 1972 год, в Туле +25.9, а 18 лет тому назад в этот день было +25.2 градуса.

Однако, период теплой погоды подходит к концу. С запада все настойчивее напоминают о себе циклоны. И в предстоящие выходные зачастят дожди, и тепло спадет. Погода вернется в свои привычные рамки. / meteonovosti.ru /
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