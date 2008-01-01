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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:29 Четверг, 12 сентября

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 22..24, по области 19..24 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт ст. Относительная влажность около 40%.

Погодные условия в столичном регионе не должны вызвать заметных метеопатических реакций даже у метеозависимых людей. Основные метеопараметры в норме, температура воздуха выше привычных показателей. В такую погоду, если позволяет самочувствие, следует совершать прогулки, заниматься физкультурой на свежем воздухе. Людям, склонным к спастическим реакциям, а также тем, кто перенес сосудистые катастрофы, неприятности может доставить повышенный фон атмосферного давления. Для облегчения самочувствия рекомендуется прием назначенных врачом лекарств. Помогут отвары целебных трав. Для восстановления сил в вечерние часы полезны теплые ванны с морской солью или маслами хвойных деревьев, чайного дерева, мяты. / meteonovosti.ru /
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