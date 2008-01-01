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Новости погоды

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Снежный покров на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 10:12 Четверг, 12 сентября

  Ушедшее лето отметилось на юге Дальневосточного округа проливными дождями, а уже с начала календарной осени дерзнуло и снегопадами.

Южные территории Дальнего Востока поделили между собой циклонические вихри и солнечный антициклон. И если последний опекает Амурскую область, Хабаровский край и Приморье, обеспечив жителей этих районов малооблачной погодой без осадков, то в Забайкалье вовсю разгулялись циклоны. В среду Бурятия находилась в его передней части, весь день и ночь на четверг лили сильные дожди с грозами и усилением ветра до 22 м/с. Аналогичная погода отмечалась и в Забайкальском крае, в основном в его западных районах.

Сегодня циклон начал медленно продвигаться на восток, и Бурятия окажется в его тыловой части. Сильные осадки сохранятся, но с понижением температуры на 8 градусов дождь будет переходить в мокрый снег. Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут и в Забайкальском крае. Местами возможно установление временного снежного покрова. На перевалах автодорог ожидается гололедица, снежные накаты.

Циклонический вихрь, по мере продвижения на восток, начнет оттеснять антициклон с обжитой территории. И в пятницу уже в Амурской области пройдут сильные дожди, усилится ветер.

В выходные ненастная зона охватит и центральные районы Хабаровского края. / meteonovosti.ru /
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