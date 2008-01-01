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Московская температура стремится к рекорду



ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 12 сентября



Сегодняшний день продолжил череду не по сезону теплых дней столицы. Уже в 10 часов температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22.3 градусов. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 году, когда максимальная температура составила 26.4 градусов.



По прогнозу московских синоптиков максимальная температура сегодня в городе повысится до 25:27 градусов, так что вполне возможно, что рекорд, удерживающийся с 1932 года, будет перекрыт.



В среду, 11 сентября, температура воздуха в Москве также шла к рекорду. Максимальная температура наблюдалась около 16 часов и составила 26.8 градусов. Но рекорд 1909 года со значением 27.8 градусов устоял. / meteonovosti.ru /



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