|
|
|
Новости погоды
Московская температура стремится к рекорду
ИА "Метеоновости" / 10:50 Четверг, 12 сентября
Сегодняшний день продолжил череду не по сезону теплых дней столицы. Уже в 10 часов температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22.3 градусов. До рекорда суточного максимума осталось чуть больше четырех градусов. Он был установлен в 1932 году, когда максимальная температура составила 26.4 градусов.
По прогнозу московских синоптиков максимальная температура сегодня в городе повысится до 25:27 градусов, так что вполне возможно, что рекорд, удерживающийся с 1932 года, будет перекрыт.
В среду, 11 сентября, температура воздуха в Москве также шла к рекорду. Максимальная температура наблюдалась около 16 часов и составила 26.8 градусов. Но рекорд 1909 года со значением 27.8 градусов устоял. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.