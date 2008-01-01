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Циклон покидает сибирские просторы



ИА "Метеоновости" / 11:55 Четверг, 12 сентября



Погода на территории Сибири, преимущественно в ее восточной половине, спешит в осень. Сентябрьские дни стоят холодные и дождливые.



А виной тому - ненастные циклоны, установившие пасмурную, дождливую и холодную погоду Центры циклонов, следующих один за другим, перемещаются в основном по северу. Так, в минувшие сутки очередной вихрь кружил над Таймыром, обусловив на полуострове н ветреную погоду, местами порывы достигали 23 м/с. Но атмосферные фронты, связанные с циклоном, протянулись далеко на юг. Сильные дожди прошли в Кемеровской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай, местами выпало от 15 до 25 мм осадков.



Ненастная зона добралась и до южных районов Восточной Сибири. Но здесь, на фоне низких температур, сильный дождь чередовался с мокрым снегом. Местами осадки были сильными, до 21 мм.



Сегодня циклон отправится покорять Дальний Восток. В Восточной Сибири, в его тыловой части, атмосферное давление начнет расти, что станет причиной ветреной погоды. На Таймыре ветер усилится до 25 м/с, в Туруханском районе до 20 м/с. А в южных районах сохранятся заморозки. В Новосибирской, Томской, Кемеровской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае температура под утро понизится до -1:-5 градусов. Существенных осадков уже не ожидается, из-за чего в Томской области, на востоке Новосибирской области, западе Алтайского края будет высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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