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Москва расстается с летним теплом



ИА "Метеоновости" / 12:28 Четверг, 12 сентября



погода попыталась компенсировать москвичам тепло, не полученное ими в июле и первой половине августа. Почти до середины месяца она удерживала по-летнему теплые деньки. Даже ночью температура была около 10 градусов, не понижаясь до заморозков. Причиной продолжающегося лета стал обширный антициклон, распространивший свое влияние почти на всю европейскую территорию России. Он обеспечивал солнечную, сухую и аномально теплую погоду почти две недели.



В завершении рабочей недели атлантические циклоны начнут оттеснять его на восток. Центр антициклона переберется на север Казахстана. Но, несмотря на это, в средней полосе, в том числе в Москве и Подмосковье, еще сохранится повышенный фон атмосферного давления. В дневные часы вероятность дождей пока невелика, а температура воздуха понизится, но останется вполне комфортной, 22:24 градуса, что на два градуса выше обычных для этой поры значений.



В субботу к центру России потянутся атмосферные фронты атлантического циклона. Облаков станет больше и местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночь на субботу еще теплая, 10:15 градусов, а вот днем, после прохождения холодного атмосферного фронта, температура понизится. Максимальная температура в столице 15:17, по области от 13 до 18 градусов. Похолодание будет сопровождаться усилением ветра, местами порывы достигнут 15 м/с.



В воскресенье холодный воздух начнет обживаться на Московской земле. При облачной с прояснениями погоде ожидается дальнейшее понижение температуры. Под утро она составит 8:10 градусов, по области понизится до небольших положительных значений, днем всего 11:16 градусов. Такое ее среднесуточное значение будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /



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