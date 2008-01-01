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Новости погоды

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Аномальное тепло на Европейском севере

ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 12 сентября

  Летнее тепло не подчинилось календарю на всей территории Европейской России. Даже на Европейском севере сентябрьские деньки порадовали теплой погодой. Средняя температура за первую декаду на 4-5 градусов превысила климатическую норму. А в начале второй декады превышение от нормы составило больше 7 градусов! Днем воздух разогрелся до температуры превышающей двадцатиградусную отметку. А в ряде городов она и вовсе установила новые рекорды.

По данным сайта "Погода и Климат" городами-рекордсменами стали Архангельск с температурой 23.1 (предыдущий рекорд, 20.6 градусов удерживался с 1934 года), Кемь-Порт с температурой 22.6 градусов (предыдущий рекорд, 22.3 градуса удерживался также с 1934 года), Петрозаводск с температурой 23.5 градусов (предыдущий рекорд, 22.0 градусов удерживался с 2014 года), Котлас с температурой 23.6 градусов (предыдущий рекорд, 22.9 градусов удерживался с 1949 года), Вологда с температурой 24.0 (предыдущий рекорд, 22.8 градусов был установлен в 2014 году) и в ряде других городов.

Но уже в ближайшие дни температура в северных районах понизится до нормы. / meteonovosti.ru /
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