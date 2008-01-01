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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:41 Пятница, 13 сентября

  Предстоящий день 13 сентября окажется завершающим днём бабьего лета 2019 года. Обширный антициклон, определяющий все предыдущие дни погоду сентября, сместится на восток, уступая место северо-западному циклону и его атмосферным фронтам. Начало этого влияния жители Московского региона начнут ощущать к концу сегодняшнего дня.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы сегодня 13 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером местами пройдёт небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до 22..24 градусов, по области до 19..24. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление понизится, но останется на повышенном фоне.

Недомоганием и ухудшением самочувствия могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для снижения отрицательных реакций, необходимо принимать рекомендованные врачом лекарства. Если позволяет самочувствие, больше бывать на свежем воздухе, особенно в ранние утренние или вечерние часы, когда наблюдается максимальное содержание кислорода в воздухе. Помогут восстановить силы, улучшить самочувствие, нормализовать сон, снять проявления усталости, улучшить функцию нервной системы водные процедуры - контрастный душ или ванны с добавлением морской соли, хвойного экстракта, масла чайного дерева.

Геомагнитный фон 13 сентября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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