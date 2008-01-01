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Новости погоды

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Сентябрь сохраняет теплые дни

ИА "Метеоновости" / 09:38 Пятница, 13 сентября

  Московская погода нехотя расстается с летним теплом. Вот и сегодня, несмотря на начавшееся понижение температуры, ее среднесуточное значение еще останется выше нормы на 5 градусов. Максимальная температура в Москве сегодня ожидается 22:24 градуса. Но даже такие не характерные для сентября значения, рекорда температуре не достичь. Он останется в далеком 1909 году, когда ее максимальное значение составило 27.4 градуса.

А самая холодная ночь этих суток останется в 1930 году, тогда температура понизилась до отрицательных значений, ее минимальное значение составило -2.1 градуса. И этот рекорд остается не обновленным.

Сильным дождем отметился сегодняшний день в 1963 году, за сутки выпало 15.3 мм осадков (месячная норма составляет 65 мм).

Теплыми эти дни сентября были и в прошлом году: ночью 16 градусов, днем чуть выше 20 градусов, прошел небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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