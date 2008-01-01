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Новости погоды

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Чуть-чуть не дотянули до рекорда

ИА "Метеоновости" / 10:12 Пятница, 13 сентября

  Минувшим днем, 12 сентября, в столице сохранялась по-летнему теплая погода. Уже в 10 часов температура воздуха на опорной метеостанции города ВДНХ повысилась до 22.3 градусов. И в течение дня продолжала повышаться приближаясь к суточному рекорду. Но ее максимальное значение достигло лишь отметки 26.3 градуса, Это произошло в интервале от 14 до 15 часов. После 15 часов температура начала постепенно понижаться. Таким образом, до рекорда не хватило лишь 0.1 градуса. Со значением 26.4 градуса он остался в 1932 году.

Сегодня максимальная температура даже близко не подойдет к рекорду. Температура ожидается от 22 до 24 градусов и рекорд для 13 сентября со значением 27.4 градуса останется в далеком 1909 году. / meteonovosti.ru /
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