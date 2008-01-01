Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
13 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирский циклон перебрался на Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 13 сентября

  Обширный циклонический вихрь, раскрутившийся до больших и высот и охвативший всю территорию Сибири от Таймыра до границ с Монголией, уже в минувшие сутки приблизился к Дальневосточному округу. Система контрастных атмосферных фронтов, связанная с циклоном, прошлась по Забайкалью. В Бурятии весь день в четверг и в ночь на пятницу лил сильный дождь, добавив в месячную копилку до 26 мм осадков. Еще более интенсивными осадки были в Забайкальском крае и Амурской области, здесь их количество превысило 30 мм.

Циклон продолжает смещаться на восток, и сегодня охватит своим влиянием большинство Дальневосточных районов. Сильные дожди с порывистым ветром пройдут на севере Амурской области и в Якутии. А в субботу ненастная зона переместится в Хабаровский край и Приморье. Дожди будут сопровождаться порывистым ветром: в Хабаровском крае до 18-23 м/с, в Приморье до 20 м/с, местами по югу прогремят грозы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+19
Пт.
13 сен.
+21
Сб.
14 сен.
+15
Вс.
15 сен.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Ираншехр		 -2
Удачный

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Дейли-Сити

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100