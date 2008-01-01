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Сибирский циклон перебрался на Дальний Восток



ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 13 сентября



Обширный циклонический вихрь, раскрутившийся до больших и высот и охвативший всю территорию Сибири от Таймыра до границ с Монголией, уже в минувшие сутки приблизился к Дальневосточному округу. Система контрастных атмосферных фронтов, связанная с циклоном, прошлась по Забайкалью. В Бурятии весь день в четверг и в ночь на пятницу лил сильный дождь, добавив в месячную копилку до 26 мм осадков. Еще более интенсивными осадки были в Забайкальском крае и Амурской области, здесь их количество превысило 30 мм.



Циклон продолжает смещаться на восток, и сегодня охватит своим влиянием большинство Дальневосточных районов. Сильные дожди с порывистым ветром пройдут на севере Амурской области и в Якутии. А в субботу ненастная зона переместится в Хабаровский край и Приморье. Дожди будут сопровождаться порывистым ветром: в Хабаровском крае до 18-23 м/с, в Приморье до 20 м/с, местами по югу прогремят грозы. / meteonovosti.ru /



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