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Начало "бабьего лета" в Москве совпало с его завершением



ИА "Метеоновости" / 11:16 Пятница, 13 сентября



осени, природа, как правило, прощается с погожими днями. А в пасмурные дни с затяжными моросящими дождями не радует даже обилие красок "золотой" осени. Дни становятся все короче, и все чаще холодный воздух с севера прорывается в средние широты. Но есть в каждой осени отрадное время - время возврата почти летнего, но уже смягченного тепла. Почти каждый год в сентябре месяце иногда всего на пару дней, а иногда с небольшими перерывами и на целый месяц на Русской равнине наступает такая пора. Эти теплые и погожие дни в народе называют "бабьим летом". Название "бабье лето" говорит само за себя и указывает на ненадежность и скоротечность осеннего тепла: ведь настоящее лето осталось позади и возврата ему нет.



В некоторые годы календарное лето заканчивается погожими днями, с них начинается и сентябрь. Тогда наступает "молодое бабье лето". Именно таким оно было и в этом 2019 году. А начало классического "бабьего лета" на Руси считается с 14 сентября со дня Симеона-Летопроводца и длится примерно две недели до Рождества Богородицы. 24 сентября в народе считается днем окончательного поворота от лета к осени. И здесь народная мудрость права, ведь по астрономическому календарю началом осени считается день осеннего равноденствия, который наступает 23 сентября. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и переходит на полгода из северной половины небесной сферы в южную.



Но природа каждый год вносит свои коррективы в календарь. Так, в прошлом 2018 году, "бабье лето" удержалось на Московской земле почти весь сентябрь. Похолодало лишь в последней пятидневке месяца.



В этом году - новый сюрприз. Очень теплая третья декада августа передала эстафету сентябрю. Первый осенний месяц сохранил тепло вплоть до 14 числа. И в то время, когда должно наступить классическое "бабье лето", в столицу и ее окрестности придут холода. / meteonovosti.ru /



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