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Новости погоды

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Стратосфера перестраивается на зиму

ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 13 сентября

  Несмотря на общую размытость границ между сезонами в средних широтах, существуют и четкие признаки их смены. В приземном слое атмосферы - это переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку, а в более высоких слоях - смена характера циркуляции. Так, в стратосфере (слой атмосферы, располагающийся над тропосферой и простирающийся до высоты 45-50 км) Северного полушария существует два типа циркуляции: зимний и летний. Зимний осуществляется в период с сентября до середины апреля, в остальные месяцы господствует летний тип циркуляции.

Стратосфера на уровне 25-30 км является очень ионизированной, именно на эти высоты приходится максимум содержания озона. Озоновый слой необычайно активно реагирует на интенсивность ультрафиолетовой радиации: увеличение ее приводит к быстрому прогреву озонного слоя и стратосферы в целом. Это и является причиной перестройки циркуляции на больших высотах.

Начиная с конца августа и в течение первых дней сентября, происходит "охлаждение" озонового слоя и стратосферы в целом. Над полюсом раскручивается циклон и в средних широтах устанавливается перенос воздуха с запада на восток.

Как правило, переход от лета к зиме происходит в более короткие сроки, чем переход от зимы к лету.

В этом году переход стратосферы на зимний режим начался в конце августа и в ближайшие дни будет завершен. / meteonovosti.ru /
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