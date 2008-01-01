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Сентябрь в Москве давно не был холодным



ИА "Метеоновости" / 13:58 Пятница, 13 сентября



За весь ряд метеорологических наблюдений, проводимых за московской погодой с 1879 года, число "теплых" сентябрей, когда средняя месячная температура воздуха на 1 градус и более превышает норму, и "холодных", когда ее значение на 1 и более градусов ниже нормы, почти одинаково: 39 и 42 месяца соответственно. Но чаще всего за последние 140 лет средняя температура сентября не выходила за рамки нормы (в 59 случаях).



Но, как показывает статистика, чаще всего "холодные" сентября встречались в ранние годы. Так, в период с 1894 по 1907 года холодом огорчил первенец осени 10 раз.



А с 1994 года и по 2018 год сентябрь не был холодным ни разу. Средняя температура в нем или соответствовала норме или превышала ее. В прошлом, 2018 году, сентябрь немного не дотянул до рекорда. Средняя месячная температура в нем составила 14.6 градусов, что на 0.2 градуса ниже рекордно теплого сентября, отмечавшегося в 1938 году.



А рекордно холодным этот месяц наблюдался в 1993 году. Средняя температура оказалась всего 6.9 градусов при норме 11 градусов. / meteonovosti.ru /



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