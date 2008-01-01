Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
14 сентября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:20 Суббота, 14 сентября

  Предстоящим днем столичный регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 746 мм рт ст.

К сожалению теплая, летняя погода покидает столицу и осень вступает в свои права. Будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди, температура воздуха понизится на 6 градусов, атмосферное давление начнет падать и приблизится к нормальным значениям, содержание кислорода в пределах нормы. При переходе из лета в осень, организм человека, особенно при метеолабильности, становится очень чувствительным к колебаниям погодных условий. Чаще отмечаются обострения хронических болезней, особенно связанных с сезонными факторами, увеличиваются так называемые психоэмоциональные расстройства, отмечаются проявления синдрома хронической усталости.

Осень тяжелая пора, но в нее мы входим эмоционально и психологически отдохнувшие, напитав организм солнцем, витаминами, что помогает легче переносить осеннюю перестройку в природе. Поэтому, следует подготовить организм к длительной осенней погоде с частыми некомфортными и неблагоприятными колебаниями метеопараметров. В этом помогут советы врача по предупреждению сезонных обострений многих болезней, прием общеукрепляющих препаратов - витаминные комплексы, иммуномодуляторы, занятия спортом, соблюдение условий труда и отдыха, а также быть в "дружбе" с природой, стараться больше бывать на свежем воздухе в любую погоду.

Геомагнитный фон 14 сентября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+14
Сб.
14 сен.
+15
Вс.
15 сен.
+13
Пн.
16 сен.
+14
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Даммам		 -2
Тазовский

некомфортное место: Охотск
комфортное место: Помона

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100