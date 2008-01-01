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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:20 Суббота, 14 сентября



Предстоящим днем столичный регион и область окажутся под влиянием атлантического циклона с запада и его активных атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 15..17, по области 13..18 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 746 мм рт ст.



К сожалению теплая, летняя погода покидает столицу и осень вступает в свои права. Будет пасмурно и пройдут кратковременные дожди, температура воздуха понизится на 6 градусов, атмосферное давление начнет падать и приблизится к нормальным значениям, содержание кислорода в пределах нормы. При переходе из лета в осень, организм человека, особенно при метеолабильности, становится очень чувствительным к колебаниям погодных условий. Чаще отмечаются обострения хронических болезней, особенно связанных с сезонными факторами, увеличиваются так называемые психоэмоциональные расстройства, отмечаются проявления синдрома хронической усталости.



Осень тяжелая пора, но в нее мы входим эмоционально и психологически отдохнувшие, напитав организм солнцем, витаминами, что помогает легче переносить осеннюю перестройку в природе. Поэтому, следует подготовить организм к длительной осенней погоде с частыми некомфортными и неблагоприятными колебаниями метеопараметров. В этом помогут советы врача по предупреждению сезонных обострений многих болезней, прием общеукрепляющих препаратов - витаминные комплексы, иммуномодуляторы, занятия спортом, соблюдение условий труда и отдыха, а также быть в "дружбе" с природой, стараться больше бывать на свежем воздухе в любую погоду.



Геомагнитный фон 14 сентября прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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