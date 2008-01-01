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Новости погоды

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На Камчатке рекордное тепло сменится заморозками

ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 14 сентября

  В минувшую пятницу на острове Беринга, который входит в состав Командорских островов и расположен к востоку от Камчатки, был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 13 сентября +14.1 градуса, предыдущий рекорд +13.6 наблюдался в 1941 году.

В воскресенье Камчатский край будет находиться в тыловой части циклона, уходящего в открытый океан. В ночные часы воздух местами прихватит легкий морозец в южной половине края до -5, в северной до -7 градусов. / meteonovosti.ru /
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