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На Камчатке рекордное тепло сменится заморозками



ИА "Метеоновости" / 11:34 Суббота, 14 сентября



В минувшую пятницу на острове Беринга, который входит в состав Командорских островов и расположен к востоку от Камчатки, был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для 13 сентября +14.1 градуса, предыдущий рекорд +13.6 наблюдался в 1941 году.



В воскресенье Камчатский край будет находиться в тыловой части циклона, уходящего в открытый океан. В ночные часы воздух местами прихватит легкий морозец в южной половине края до -5, в северной до -7 градусов. / meteonovosti.ru /



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