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На Чукотке зафиксированы крепкие морозы



ИА "Метеоновости" / 11:55 Суббота, 14 сентября



Накануне Чукотка находилась под опекой антициклона. В условиях малооблачной тихой погоды в ночные и ранние часы произошло интенсивное выхолаживание. В Омолоне ударил настоящий мороз, до -10.2 градуса, что ниже многолетних значений почти на 5 градусов. Это значение температуры и стало новым абсолютным минимумом для 13 сентября, предыдущий -10.1 зафиксирован в 1987 году.



В воскресенье с запада усилится влияние циклона. Увеличится облачность, но и будут прояснения, местами пройдет небольшой дождь, ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, ночью 0..+5, но местами до -5..-10 градусов. Но до рекордных значений вряд ли дойдет. Рекорд минимальной температуры для 15 сентября в Омолоне составляет -10.9 градуса и наблюдался в 1983 году. / meteonovosti.ru /



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