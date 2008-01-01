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Сибирь - территория рекордных холодов



ИА "Метеоновости" / 12:59 Суббота, 14 сентября



В последний рабочий день уходящей недели большая часть Сибири находилась в поле повышенного давления, которое формировали антициклоны - арктический и казахстанский. В ночные и ранние утренние часы происходило интенсивное выхолаживание и в ряде населенных пунктов региона обновились инструментальные наблюдения за погодой.



В населенном пункте Новый Порт, что находится в Ямало-Ненецком округе, столбик термометра опустился до отметки -3, что ниже многолетних значений на 2.5 градуса, и стало новым абсолютным минимумом для 13 сентября, предыдущий -2.9 градуса наблюдался 17 лет тому назад. В Александровском (Томская область) было -3.2 (ниже климатической нормы на 4.4 градуса), прежний рекорд 13 сентября -3 продержался 18 лет. В поселке Мамакан (Иркутская область) новый абсолютный минимум температуры -4, что ниже предыдущего на 0.6 градуса зафиксированного в 2003 году.



В ночь на 15 сентября в Ямало-Ненецком округе и Иркутской области при прояснениях ожидаются заморозки до -6 градусов. / meteonovosti.ru /



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