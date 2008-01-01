

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Последний всплеск уходящего тепла на Европейской России



ИА "Метеоновости" / 13:20 Суббота, 14 сентября



Минувшая пятница выдалась рекордно теплой в ряде регионов Европейской территории, как оно и бывает перед похолоданием. Причем, наибольшее количество рекордов пришлось на северные районы.



Североатлантический циклон с центром над акваторией Баренцева моря, забросил порцию теплого воздуха на арктический остров Шпицберген и в Баренцбурге обновился абсолютный максимум температуры для 13 сентября. Новый рекорд +10.9, что выше предыдущего на градус, и продержавшегося с 1972 года. На Колгуеве Острове столбик термометра добрался от отметки +14.4, прежний +13.8 зафиксирован в 1975 году. В Кайгородке (Республика Коми) новый абсолютный максимум для 13 сентября +23.1, что выше прежнего на 1.7 градуса восемнадцатилетней давности. Рекордно высокая температура наблюдалась и в Московской области, в Коломне воздух разогревался до +26.2, предыдущий абсолютный максимум температуры наблюдался в 2005 году и составлял +25.4 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



