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Новости погоды

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На севере Европейской России дождливо и ветрено

ИА "Метеоновости" / 13:54 Суббота, 14 сентября

  Североатлантический циклон, чей центр накануне располагался над акваторией Баренцева моря, отметился сильным дождем в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Псковской областях, в Малых Кармакулах ветер усиливался в порывых до ураганного до 34 м/с. В Мурманской области, в тылу циклона, в ночь на субботу температура понизилась до заморозков, до -1градуса.

В воскресенье циклон приподнимется к северо-западу, а на его атмосферном фронте сформируется мини-циклон, который и выйдет на север Архангельской области, охватывая своим влиянием весь Европейский Север.

На востоке Кольского полуострова, в Архангельской области, в Ненецком округе и в Республике Коми с дождями разной интенсивности и продолжительности, местами сильными, порывы ветра достигнут 15-18 м/с, в Ненецком автономном округе 18-23 м/с. На западе Мурманской области в ночные часы заморозки местами до -2 градусов.

Дождливым и ветреным обещает быть предстоящий день и на северо-западе Европейской России, где дожди будут сильные, ветер окрепнет в порывах 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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