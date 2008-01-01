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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Воскресенье, 15 сентября

  В воскресный день погоду в столице и области будет определять тыловая часть атлантического циклона, центр которого уйдет на северо-восток. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 748 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В Москве и области погода будет уже по-осеннему прохладной, облачной. Переход от лета к осени характеризуется более частой сменой погоды, выраженными межсуточными колебаниями метеопараметров, что, в свою очередь, сказывается на самочувствии не только с повышенной метеочувствительностью, но и практически здоровых, не метеозависимых людей. Осенняя перестройка в природе вызывает и перестройку в организме. Осенью часто дают о себе знать проблемы со здоровьем, наблюдается рост сезонных обострений при болезнях суставов, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, органов дыхания, вегетативных нарушений нервной системы, может ухудшаться самочувствие при сердечно-сосудистых заболеваниях. Особенно болезненно реагируют на погодные изменения гипертоники и гипотоники.

Чтобы снизить зависимость от погоды, в первую очередь необходима сезонная профилактика, лечение основного заболевания. Постараться нормализовать режим труда и отдыха, сон, полезны в это время витамины, особенно группы В, адаптогены, а если позволяет самочувствие, занятия спортом. / meteonovosti.ru /
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