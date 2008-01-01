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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:48 Воскресенье, 15 сентября



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 4-14 сентября была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 31 августа - 2 сентября зарегистрирована геомагнитная буря, а 5, 6 и 9 сентября - отдельные возмущенные периоды.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 15 по 23 сентября солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /



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