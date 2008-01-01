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ИА "Метеоновости" / 09:56 Воскресенье, 15 сентября
Воскресное утро встретило москвичей холодной и ветреной погодой. Температура воздуха на опорной метеостанции города, ВДЖНХ. Была 8.6 градусов. А холоднее всего отмечалось в районе МГУ - всего 7.7 градусов. Ветер с запада и северо-запада дул с порывами до 7 м/с. Осадков в 9 часов нигде не отмечалось, но преобладала пасмурная погода, с относительной влажностью воздуха 81%. Атмосферное давление 748 мм рт ст, что близко к норме. / meteonovosti.ru /
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