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На востоке России сохраняется влияние циклонов



ИА "Метеоновости" / 11:16 Воскресенье, 15 сентября



Ненастные циклоны остаются виновниками неблагоприятной погоды в Дальневосточном округе России. В субботу очередной вихрь освободил от ненастной зоны Забайкалье, осадки здесь прекратились, атмосферное давление начало интенсивно расти, и усилился ветер, местами его порывы достигали 22 м/с. А циклон перебрался на перебрался на охотское побережье Хабаровского края, где и проявил себя сильным ливневым дождем.



Но уже в воскресенье на контрастном атмосферном фронте, проходящем вдоль Амура, сформировался очередной вихрь. Сегодня он станет виновником сильных осадков в виде дождя и мокрого снега в Амурской области.



А в начале недели ненастная зона охватит северные районы Хабаровского края, центральные и южные районы Якутии, где ожидаются сильные осадки, порывистый ветер.



Еще один вихрь приближается из районов Японских островов. Его траектория проходит по акватории Тихого океана вблизи Курильской гряды. Уже в понедельник, начиная с южных островов и постепенно охватывая и северные острова, погода на Курилах будет неблагоприятной: осадки и сильный ветер. / meteonovosti.ru /



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