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Новости погоды
Морозы на сибирских просторах ненадолго
ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 15 сентября
На территории Сибири минимальная температура воздуха все увереннее преодолевает нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Границы отрицательной температуры с каждым днем расширяются. В минувшие сутки за ноль она перешагнула в восточной половине Ямало-Ненецкого автономного округа и в северной половине Красноярского края.
В ряде населенных пунктов на этой территории минимальная температура установила новые суточные рекорды. По данным сайта "Погода и Климат" в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий а.о.) под утро похолодало до -3.8 градусов, что на 0.4 градуса ниже рекорда 1982 года. В населенном пункте Толька, расположенном также в Ямало-Ненецком а.о., было еще холоднее, -6.4, что на 2.4 градуса ниже рекорда 1996 года. В Красноярском крае рекордно низкие температуры отмечены в поселке Северо-Енисейский, -8.8 градусов (предыдущий рекорд -4.3 удерживался с 1986 года) и в поселке Стрелка-Чуня - -16.4 градуса (предыдущий рекорд 13.4 отмечался в 1950 году).
В течение предстоящей недели на всей территории Сибири заметно потеплеет. Уже к 20-ым числам сентября среднесуточная температура превысит норму на 4-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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