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На северо-западе холодно и дождливо



ИА "Метеоновости" / 12:10 Воскресенье, 15 сентября



Погоду в текущие выходные дни в северной половине европейской территории испортили атлантические циклоны. В большей степени они повлияли на погоду северо-западных районов, которые расположены в непосредственной близости к виновнику ненастья. В субботу го центр кружил над прибрежными районами Баренцева моря, а в воскресенье немного продвинулся к югу, к Архангельску. В субботу сильные дожди прошли в Мурманской и Архангельской областях, местами выпало 20-25 мм осадков. В районе Малых Кармакул порывы ветра достигали 33 м/с.



Самая неблагоприятная погода в воскресный день - в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях: дожди, местами сильные, порывы юго-западного ветра до 15-17 м/с, температура днем около 10 градусов.



В ближайшие дни дожди сохранятся, но они будут носить кратковременный характер. А вот температура понизится. В ночь на понедельник она ожидается от 3 до 8 тепла, а в ночь на вторник уже 1:6 градусов, местами до 0 градусов и слабого минуса. Днем от 7 до 12 градусов. Холодная погода сохранится до конца следующей недели. / meteonovosti.ru /



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