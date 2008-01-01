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Новости погоды
В Москве сохраняется холодная погода
ИА "Метеоновости" / 12:37 Воскресенье, 15 сентября
К полудню температура немного повысилась, но остается гораздо ниже обычной для этой поры. На метеостанции ВДНХ она составляет 10.3 градусов, в районе МГУ 10 градусов, в районе ТСХА 10.5 градусов. Ветер северо-западного направления усиливается до 8 м/с. Преобладает пасмурная погода, осадков по-прежнему не наблюдается, относительная влажность воздуха уменьшилась до 71%. Атмосферное давление неизменно 748 мм рт ст, что в пределах нормы. / meteonovosti.ru /
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