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Новости погоды

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В выходные циклон уберег москвичей от дождей

ИА "Метеоновости" / 13:31 Воскресенье, 15 сентября

  Виновник резкой смены погоды в центральных областях Европейской России, в том числе и в столичном регионе, атлантический циклон пока щедро поливает дождями северо-западные районы. А в центральных областях проявляет себя понижением температуры и преимущественно пасмурным небом. В субботу прошел лишь небольшой дождь, в Москве выпало менее 1 мм, по области от 1 до 3 мм, наиболее интенсивными осадки были на северо-западе области.

Ночь на воскресенье также оказалась без существенных осадков.

В начале недели центр циклона мало изменит свое местоположение, оставаясь кружить над Архангельской областью, но Москву и область будут пересекать атмосферные фронты с ним связанные. Ожидается преобладание облачной погоды, и время от времени будет приниматься дождь. Более интенсивным он ожидается в ночные часы, днем его интенсивность уменьшится. Сохранится сильный западный ветер, его средняя скорость 5-10 м/с, порывы, как ночью, так и днем 12-17 м/с. Максимальная температура в городе 13:16 градусов, по области до +11. / meteonovosti.ru /
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