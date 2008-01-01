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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:30 Понедельник, 16 сентября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. При облачной погоде с прояснениями временами будет идти дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 735 мм. рт. ст..



В Москве и области будет облачно, ветрено и прохладно. Атмосферное давление низкое (оно понизится за сутки почти 8-10 мм.рт.ст.), содержание кислорода в пределах нормы.



С приходом осеннего ненастья, первыми из заболеваний напоминают обострения хронических воспалительных заболеваний: суставов, позвоночника, органов дыхания, и, конечно, рост простудных заболеваний. В числе сезонных обострений - язвенная болезнь желудка, некоторые кожные заболевания. Начало осени часто сопровождается и ухудшением общего самочувствия, снижением активности, настроения. Это является поводом для своевременной профилактики и лечения имеющихся хронических недугов, повышения иммунитета, подготовки организма к длительной осенней погоде, которая часто сопровождается формированием биотропных условий. Следует чередовать работу с активным отдыхом, нормализовать сон, чаще, насколько это позволяет время и здоровье, бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, не забывать о приеме поливитаминов и адаптогенов по рекомендации врача. / meteonovosti.ru /



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