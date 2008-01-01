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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:37 Понедельник, 16 сентября

  В выходные дни московская погода рассталась с теплом. Сегодня она проявит себя всеми атрибутами осени: будет холодно, ветрено и дождливо. Максимальная температура всего-навсего 14:16 градусов, а, значит, до рекордов будет далеко.

Суточный максимум для 16 сентября останется в 1955 году, когда воздух в дневные часы прогревался до 27.3 градусов. Заморозков минувшей ночью не было, и самая низкая температура сегодняшних суток принадлежит 1930 году, когда под утро она понижалась до -1.4 градуса. Сильными дождями отметился этот день в 1981 году, за сутки выпало 29.9 мм, что составляет почти половину от месячной нормы.

В прошлом, 2018 году, температура в этот день была благосклонней к москвичам. Даже ночью было тепло, 13.7 градусов, но весь день лил дождь, выпало 12 мм осадков, что помешало значительному дневному прогреву, максимальная температура составила 16.9 градусов. / meteonovosti.ru /
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