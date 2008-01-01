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В Москве прошли дожди от небольших до умеренных



ИА "Метеоновости" / 11:11 Понедельник, 16 сентября



В столичный регион осень ворвалась резко. Минувшая суббота была ветреной, максимальная температура не превышала 14..16 градусов. А уже в воскресенье Москву накрыла зона осенних дождей, выпало от 1 мм в районе Домодедово до 3 мм на ВДНХ и в районе Тушино. Дожди продолжались и ночью: в Домодедово и на ВДНХ копилка осадков пополнилась еще на 4 мм, в Тушино и Строгино на 3 мм. Больше всего дождей вылилось на востоке Москвы, в Измайлово 5.5 мм.



В Подмосковье, воскресным днем, наибольшее количество осадков выпало на западе и северо-запада 5-6 мм. / meteonovosti.ru /



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