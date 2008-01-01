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Рекордный холод заглянул на северо-восток России
ИА "Метеоновости" / 11:56 Понедельник, 16 сентября
Накануне северо-восток России находился в тыловой части циклона, с центром над акваторией Берингова моря. При небольшой облачности воздух интенсивно остывал и в населенном пункте Бухта Амбарчик, что находится на Чукотке, ударил морозец до -7.8 градуса. Предыдущий рекорд для 15 сентября составлял -6.9 и наблюдался в 2001 году.
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В предстоящие сутки на Чукотке облачно с прояснениями, ветер окрепнет в порывах до 13-18 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 23 м/с, ночью в континентальной части подморозит до -7 градусов, днем 5..10, местами 10..15 тепла. / meteonovosti.ru /