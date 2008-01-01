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В Москве на этой неделе сырая, прохладная осенняя погода



ИА "Метеоновости" / 12:19 Понедельник, 16 сентября



погодой, уже в меру теплой.



В минувшие выходные атлантический циклон принес дожди и холодный воздух, а на неделе погоду будет формировать его тыловая часть. Циклон раскрутился до больших высот, стал малоподвижным, поэтому в течение недели характер столичной погоды будет меняться незначительно.



В понедельник московская земля будет находиться в южной части этого циклона. При облачной погоде время от времени будут приниматься дожди, западный ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с, атмосферное давление низкое 735 мм ртутного столба, что 12 единиц ниже нормального. Максимальная температура в Москве 14..16, по области 11..16 градусов.



Во вторник небольшой дождь сохранится местами, ночью в столице 8..10, днем 13..15 градусов. Среднесуточная температура пока выше многолетних значений на 1-1,5 градуса. Ветер западный, резкий, местами его порывы достигнут 15 м/с.



В середине недели температура приблизится к климатической норме, в Москве ночью 6..8, по области от 3 до 8 градусов, днем в столице около 13, в Подмосковье 9..14 градусов. Не исключен небольшой кратковременный дождь.



В конце рабочей недели с северным ветром усилится приток холодного воздуха, прохладнее станет по утрам, и днем чуть выше 10 градусов. Среднесуточная температура окажется ниже многолетних значений на те же 1-1,5 градуса.



За эту неделю в Москве выпадет больше осадков, чем за первую половину месяца. / meteonovosti.ru /



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