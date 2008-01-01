Новости погоды
В Новосибирске перевыполнена месячная норма по осадкам
ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 16 сентября
В минувшее воскресенье Новосибирск оказался в сфере влияния атмосферного фронта, который и обрушился ливнями с градом. За сутки 15 сентября на город вылилось 28 мм, то есть более 50% от нормы, которая составляет 43 мм. За прошедшие 15 дней сентября в Новосибирске выпало 58 мм, что составляет 136% от месячной нормы.
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Ливни спровоцировали не стандартную ситуацию в городе, где были подтоплены улицы, подвальные помещения, на дорогах тоже возникли нештатные ситуации.
Сегодня в Новосибирске идут дожди, гремят грозы. В ночь на вторник в городе, с отходом фронта, осадки прекратятся, но уже днем очередной фронт подоспеет с дождями, но они ожидаются небольшие, с грозами, и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /