

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Новосибирске перевыполнена месячная норма по осадкам



ИА "Метеоновости" / 12:42 Понедельник, 16 сентября



В минувшее воскресенье Новосибирск оказался в сфере влияния атмосферного фронта, который и обрушился ливнями с градом. За сутки 15 сентября на город вылилось 28 мм, то есть более 50% от нормы, которая составляет 43 мм. За прошедшие 15 дней сентября в Новосибирске выпало 58 мм, что составляет 136% от месячной нормы.



Ливни спровоцировали не стандартную ситуацию в городе, где были подтоплены улицы, подвальные помещения, на дорогах тоже возникли нештатные ситуации.



Сегодня в Новосибирске идут дожди, гремят грозы. В ночь на вторник в городе, с отходом фронта, осадки прекратятся, но уже днем очередной фронт подоспеет с дождями, но они ожидаются небольшие, с грозами, и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



